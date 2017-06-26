ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результат

В воскресенье завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились полуфиналисты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Все допинг-пробы футболистов, взятые во время проведения Кубка конфедераций в России, дали отрицательный результат. Об этом на пресс- конференции, посвященной итогам группового этапа турнира, сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Футболисты российской команды, которые принимали участие в турнире, прошли предварительное тестирование. До сих пор все тесты на Кубке конфедераций были негативными", - сказал Смит.

В воскресенье завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились полуфиналисты. 28 июня в Казани пройдет матч Португалия - Чили, 29 июня в Сочи состоится встреча Германия - Мексика. Сборная России заняла третье место в группе A.

Кубок конфедераций, встречи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.