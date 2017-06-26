Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедераций

Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Финальный матч Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, пройдет при дождливой погоде. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Санкт-Петербурге вечером 2 июля будет сложная погода - облачно и дождливо, распространение областей низкого давления. Температура - от 12 до 15 градусов, грозы и порывистого ветра не планируется", - заявил Вильфанд.

"Отмечу, что данный прогноз будет обновляться каждый день, он не является окончательным", - отметил он.

Матч за третье место пройдет 2 июля в Москве. "С 13 до 18 часов в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Температура высокая - от 24 до 27 градусов, юго западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду", - рассказал директор Гидрометцентра РФ.

Вильфанд сообщил, что прогноз погоды во время проведения полуфиналов выглядит лучше. Полуфинал между командами Португалии и Чили пройдет 28 июля в Казани, днем позже в Сочи вторую путевку в финал разыграют сборные Германии и Мексики. "В Казани мы прогнозируем переменную облачность без осадков, температура с наступлением вечера опустится с 17 до 14 градусов. В Сочи также переменная облачность без осадков, с наступлением вечера прогнозируется понижение температуры с 23 до 20 градусов", - рассказал он.

"В полуфиналах играть будет в одно удовольствие", - резюмировал Вильфанд.