Генсек ФИФА Самура посетит старейшую мечеть Казани

Мечеть аль-Марджани - старейшая в Казани, она была построена во второй половине XVIII века

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) сенегалка Фатма Самура 27 июня посетит старейшую мечеть Казани аль-Марджани. Об этом сообщил журналистам председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин.

В среду, 28 июня, Казань примет первый полуфинал Кубка конфедераций - на "Казань-Арене" встретятся сборные Португалии и Чили.

"Сейчас мы готовимся к тому, что завтра мечеть аль-Марджани посетит Фатма Самура, она мусульманка. Несколько дней назад наши братья из Ассоциации предпринимателей-мусульман России провели ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан - прим. ТАСС) для нее в Санкт-Петербурге", - рассказал муфтий.

"Но мы рады гостям не только во время Кубка конфедераций, мы готовы принимать их круглый год", - отметил он.

Мечеть аль-Марджани - старейшая в Казани, она была построена во второй половине XVIII века. Мечеть находится в Старо-Татарской слободе и остается историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа, полуфинал станет последней встречей, которая пройдет в городе в рамках турнира.