Гагарина, Крид и DJ Smash примут участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Церемония начнется 2 июля в 19:15 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу, которая состоится в Санкт-Петербурге 2 июля перед финалом турнира. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете "Россия-2018".

Церемония закрытия отправит зрителей в путешествие во времени и начинается с запуска часов.

Хореографом-постановщиком первого эпизода стал финалист проектов "Танцуй на Первом" и "Танцы на ТНТ", артист Санкт-Петербургского театра "Ленинград Центр" Станислав Литвинов. "Режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов доверил мне постановку хореографии еще одного эпизода, который также имеет отношение к путешествию, но уже не только по времени, но и по истории Кубка конфедераций. Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного", - рассказал Литвинов.

Эпизод под названием "Балетный класс" готовит лауреат высшей театральной премии "Золотой Софит" и "Душа танца", заслуженная артистка России балерина Вера Арбузова. В церемонии открытия Кубка конфедераций она исполнила сольную партию жар-птицы, а в рамках церемонии закрытия выступает в качестве хореографа-постановщика эпизода, посвященного российскому балету.

"В церемонии задействованы лучшие артисты не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, и из других регионов - более тысячи артистов", - сказал в заключение Литвинов.

Церемония начнется в 19:15 мск, финальный матч - в 21:00 мск.