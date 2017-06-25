Глава департамента судейства РФС сказал, что этот инцидент подтверждает обоснованность его очень больших сомнений по поводу видеоповторов

В заключительном матче группы B Германия - Камерун на 64-й минуте камерунец Эрнест Мабука прямой ногой ударил немца Эмре Джана. После этого колумбийский судья Вильмар Рольдан по ошибке показал сначала желтую карточку другому камерунскому футболисту Себастьену Сиани, а затем, после просмотра видеоповтора, и вовсе удалил игрока. Камерунцы набросились на арбитра с возражениями, после чего он изменил решение и удалил Мабуку.

Ранее Будогосский в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал мнение, что видеоповторы убьют футбол, и с ними игра станет уже другим видом спорта. В воскресенье завершился групповой этап Кубка конфедераций, на котором тестируется система видеоповторов.

"Все, что происходит сейчас - это следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола, и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия - Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада", - сказал Будогосский.

"Давайте представим такую ситуацию: идет атака на ворота, в которые затем назначается пенальти. Арбитру тут говорят, что надо вернуться и посмотреть видеоповтор, потому что 11-метровый был и у других ворот. Что в таком случае делать, отменять этот и назначать предыдущий? Это нелепость и нонсенс", - привел пример собеседник ТАСС.

В полуфиналах Кубка конфедераций встретятся сборные Португалии и Чили, а также команды Германии и Мексики. Встречи пройдут в Казани и Сочи 28 и 29 июня соответственно. Затем 2 июля состоится матч за третье место и финал турнира.