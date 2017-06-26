Болельщик из Нигерии: проявлений расизма на матче Кубка конфедераций не было

Лоладе Одевуи отметил хорошую организацию турнира, особенно ему понравилась предоставленная зрителям возможность бесплатного проезда к месту проведения матчей

СОЧИ, 26 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Автор сообщения в соцсетях о карнавале в Сочи, вызвавшего негативную реакцию в ряде зарубежных СМИ, побывал на матче Кубка конфедераций с участием сборной Камеруна и не увидел там проявлений расизма. Об этом рассказал ТАСС сам студент из Нигерии Лоладе Одевуи.

Матч с участием сборных Германии и Камеруна проходил 25 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу немцев. Билет на игру нигерийскому студенту, на днях получившему диплом Международного олимпийского университета, подарили власти Сочи.

"Я сам не сталкивался с проявлениями дискриминации и вообще не слышал, чтобы здесь происходило что-то подобное. И я рад, что эта тема вообще не поднимается на турнире - ни в Сочи, ни в других городах", - сказал Одевуи.

По словам студента из Нигерии, во многих странах болельщиков перед поездкой на футбольные матчи в Россию предупреждали о возможных инцидентах и призывали быть к ним готовыми. "Случаи проявления расизма в отношении африканцев и бразильцев на российских стадионах встречались - с трибун бросали бананы, звучали обезьяньи уханья. Сейчас же ничего подобного нет, правительство вашей страны проделало большую работу, чтобы не допустить на стадионы провокаторов", - считает собеседник ТАСС.

Болельщик отметил хорошую организацию турнира, особенно ему понравилась предоставленная зрителям возможность бесплатного проезда к месту проведения матчей. "При наличии Fan ID и билета на матч можно бесплатно ездить на поездах, а также на городском транспорте. Это привлекает болельщиков, я сам не ездил в другие города, но это отличная идея", - сказал Одевуи.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.