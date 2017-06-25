Дос Сантос: полуфинал с немцами станет для сборной Мексики матчем жизни и смерти

Встреча пройдет 29 июня на сочинском стадионе "Фишт"

Встреча Германия - Мексика пройдет 29 июня на сочинском стадионе "Фишт". В понедельник мексиканцы тренировались в Казани, где 24 июня переиграли в решающем третьем туре группового этапа россиян (2:1), благодаря чему пробились в полуфинал.

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Полуфинал Кубка конфедераций по футболу с командой Германии очень важен для сборной Мексики, это встреча жизни и смерти. Об этом заявил журналистам полузащитник мексиканской сборной Хонатан дос Сантос.

"Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии - чемпиона мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас, у нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал, - поделился ожиданиями дос Сантос. - У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти".

"У нас все хорошо на тренировках, мы уверены в себе, могу сказать точно, потому что я нахожусь внутри команды. Да, Германия здесь - молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне", - отметил полузащитник.

В предстоящей игре мексиканцам не сможет помочь из-за дисквалификации полузащитник Андрес Гуардадо. "Все знают, игроком какого уровня является Андрес, это один из наших капитанов, однако у нас очень хорошая команда, и его есть, кем заменить. Постараемся сыграть так, чтобы его потеря не была заметна", - подытожил дос Сантос.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.