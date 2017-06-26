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26 июня, 12:45
ФИФА: газон стадиона "Санкт-Петербург" справился с нагрузкой на Кубке конфедераций
Александр Демьянчук/ТАСС
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В течение восьми дней в Санкт-Петербурге прошли три матча, а также церемония открытия турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Молодой газон стадиона "Санкт-Петербург" справился с нагрузкой, выпавшей на него во время группового этапа Кубка конфедераций. Такое мнение было высказано пресс-службой Международной федерации футбола (ФИФА) в ответ на запрос ТАСС.

В конце мая газон на стадионе "Санкт-Петербург" был перестелен из-за его неудовлетворительного состояния. В течение восьми дней в Санкт-Петербурге прошли три матча Кубка конфедераций, а также церемония открытия турнира.

"ФИФА плотно работает с оргкомитетом и специалистами по газонам, чтобы обеспечить оптимальное поле для участников Кубка конфедераций. Несмотря на то, что молодой газон был уложен в конце мая, он хорошо справился с нагрузкой от трех матчей и церемонии открытия. Теперь у экспертов есть семь дней, чтобы восстановить поле и подготовить его к финалу", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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