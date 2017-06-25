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26 июня, 12:12
Профсоюз футболистов требует извинений от депутата Лебедева за слова о Жиркове
EPA/SERGEY DOLZHENKO
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После матча с мексиканцами на Кубке конфедераций член исполкома РФС предложил "дать в морду" полузащитнику

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) намерен добиться извинений вице-спикера Госдумы, члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игоря Лебедева перед игроками сборной России. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Александр Зотов.

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В субботу сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Полузащитник россиян Юрий Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Лебедев в интервью Championat.com предложил "дать в морду" полузащитнику. Также Лебедев подверг критике вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.

"Мы подготовили заявление в комитет по этике. Если говорить о наказании, то, в первую очередь, мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова. Считаю, что для публичного человека такие высказывания не только некорректны, но и недопустимы", - сказал Зотов по телефону.

"Не исключаю мирного решения данной ситуации. Если Лебедев извинится за свои слова перед футболистами, и они их примут, то со стороны профсоюза претензий не будет, но дело может быть инициировано и Виталием Мутко (президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС)", - отметил глава профсоюза.

Инициировать рассмотрение слов Лебедева о Жиркове комитетом по этике РФС может либо президент РФС, либо исполком организации. Ранее Мутко в беседе с ТАСС не исключил, что инициирует заседание комитета по этике по вопросу высказываний Лебедева.

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ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

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