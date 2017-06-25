Профсоюз футболистов требует извинений от депутата Лебедева за слова о Жиркове

После матча с мексиканцами на Кубке конфедераций член исполкома РФС предложил "дать в морду" полузащитнику

В субботу сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Полузащитник россиян Юрий Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Лебедев в интервью Championat.com предложил "дать в морду" полузащитнику. Также Лебедев подверг критике вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.

"Мы подготовили заявление в комитет по этике. Если говорить о наказании, то, в первую очередь, мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова. Считаю, что для публичного человека такие высказывания не только некорректны, но и недопустимы", - сказал Зотов по телефону.

"Не исключаю мирного решения данной ситуации. Если Лебедев извинится за свои слова перед футболистами, и они их примут, то со стороны профсоюза претензий не будет, но дело может быть инициировано и Виталием Мутко (президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС)", - отметил глава профсоюза.

Инициировать рассмотрение слов Лебедева о Жиркове комитетом по этике РФС может либо президент РФС, либо исполком организации. Ранее Мутко в беседе с ТАСС не исключил, что инициирует заседание комитета по этике по вопросу высказываний Лебедева.