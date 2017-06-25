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Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
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Зрители увидели балетные партии из "Щелкунчика", "Лебединого озера", "Дон Кихота"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Артисты театра "Кремлевский балет" Государственного Кремлевского дворца в ночь с 25 на 26 июня выступили на станции "Новослободская" московского метро для футбольных болельщиков и гостей, которые приехали в российскую столицу на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро", - приводит пресс-служба слова замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Лучшие партии из русских балетных постановок увидели 200 футбольных болельщиков и гостей Кубка конфедераций FIFA 2017. Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции "Новослободская", одной из красивейших станций московского метрополитена.

"Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погруженная в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал", - отметили в пресс-службе.

Зрители увидели балетные партии из "Щелкунчика", "Лебединого озера", "Дон Кихота". Под сводами станции звучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.

"Ночь в метро" - это уникальный культурно-образовательный проект, в рамках которого станции московского метрополитена на одну ночь становятся площадками для просветительских мероприятий.

Кубок конфедераций FIFA впервые проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Московский метрополитен стал одним из главных видов пассажирского транспорта для болельщиков - в дни матчей десятки тысяч человек добираются на стадион "Спартак" именно на метро.

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