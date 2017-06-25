Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер рад, что матч 1/2 финала с мексиканцами пройдет в Сочи - это будет третья игра немцев на "Фиште"

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе B. Встреча состоялась в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт". Забитыми мячами в составе победителей отметились Керем Демирбай (48-я минута) и Тимо Вернер (66, 81), который был признан лучшим игроком матча. Камерунцы ответили точным ударом Венсана Абубакара (78).

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Немцы набрали семь очков, а чилийцы, ставшие в группе B вторыми, - пять. Два очка в активе сборной Австралии, одно - у команды Камеруна. В полуфинале сборная Германии 29 июня в Сочи сыграет с командой Мексики, а сборная Чили 28 июня в Казани сразится с командой Португалии. Сборная Германии - одна из самых титулованных команд планеты, она четыре раза выигрывала чемпионат мира и три раза - чемпионат Европы. А вот в Кубке конфедераций немцы не побеждал никогда. До 2017 года они участвовали в "Турнире чемпионов" дважды - в 1999 и 2005 годах. В 1999-м они не вышли из группы, а в 2005-м уступили в полуфинале бразильцам. "Весь мир в растерянности от удаления Мабуки" В матче Гемрания - Камерун на 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник африканской команды Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

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Удаление Мабуки вызвало негодование у главного тренера сборной Камеруна Уго Брооса. "Весь мир в растерянности от того, как был достигнут этот результат. Я думаю, что в этом случае оба футболиста играли на "втором этаже", поэтому мне непонятно, почему было решено дать красную карточку только нашему игроку. Я не понимаю, почему это коснулось только нашего игрока", - сказал бельгийский специалист на пресс- конференции. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, в свою очередь, назвал удаление Мабуки неочевидным. "Я поговорил с Джаном (полузащитник сборной Германии Эмре Джан - прим. ТАСС), он сказал, что соперник ударил его, но у него не было чувства, что это было умышленное действие. У меня не было впечатления, что это был злостный фол", - сказал Лев. По мнению немецкого тренера, система видеоассистента рефери все-таки оправдывает себя в некоторых случаях. "Это касается определения офсайда или взятия ворот", - заявил он. "Огорчился поражением сборной России" Лев считает, что полуфинальный матч с мексиканцами получится для сборной Германии очень сложным. "Это очень неприятная команда для нас, с техничными, быстрыми игроками, у нее очень сыгранный коллектив. Но набираться опыта тоже важно, мы нечасто играем с командами из Центральной Америки, поэтому буду рад предстоящему матчу, который будет для нас сложнейшим", - сказал тренер.

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Команда Мексики в третьем круге группового этапа обыграла сборную России (2:1); главным тренером российской команды является Станислав Черчесов, который играл под руководством Лева в австрийском "Тироле" (2001-2002 гг.). "Я работал с Черчесовым, мы поддерживаем очень хорошие отношения. Я отправил ему сообщение до матча с командой Мексики с пожеланием всего хорошего, и я был немножко огорчен [поражением сборной России]. С другой стороны мексиканцы тоже заслужили победу", - отметил Лев. Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер рад, что матч с мексиканцами пройдет в Сочи - это будет третья игра немцев на "Фиште". "Близость хороших пляжей напоминает нам об отпуске", - пошутил он. "Что касается нашего соперника, сборной Мексики, то это хорошая команда, матч не будет легким для нас", - отметил полузащитник. Дракслер уверен, что видеоповторы в футболе - это хорошая идея. "Конечно, идея видеоповторов мне нравится, я думаю, что по прошествии времени эта функция будет улучшаться", - сказал 24-летний игрок.