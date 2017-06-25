Тренер сборной Камеруна отметил фантастическую атмосферу на матчах Кубка конфедераций

Уго Броос заявил, что в сборной Камеруна довольны организационной работой российской стороны

Матч между сборными Камеруна и Германии состоялся в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт".

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Камеруна по футболу Уго Броос приятно удивлен качеством российских стадионов и атмосферой, которая царит на них на матчах Кубка конфедераций. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча группового этапа турнира против команды Германии (1:3).

"Это касается не только Сочи - в Москве, в Петербурге меня удивили красивые стадионы, которые у вас есть. Они настоящие, профессиональные, футбольные арены. Это качественные атмосферные стадионы. Мои игроки говорят, что им очень приятно играть на таких стадионах", - сказал Броос.

"Здесь уникальные и совершенные условия. То же самое касается тренировочных площадок - у нас нет никаких претензий", - добавил бельгийский тренер.

Он также отметил, что в сборной Камеруна довольны организационной работой российской стороны.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.