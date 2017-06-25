Лев назвал неочевидным удаление камерунского футболиста Мабуки после видеоповтора

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал неочевидным решение удалить игрока команды Камеруна Эрнеста Мабуки после видеоповтора. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.
На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.
"Я поговорил с Джаном (полузащитник сборной Германии Эмре Джан - прим. ТАСС), он сказал, что соперник ударил его, но у него не было чувства, что это было умышленное действие. Я сам не видел, у меня не было впечатления, что это был злостный фол", - сказал он.
Выражая свое мнение по поводу введения практики видеоповторов для помощи судьями, Лев отметил, что в некоторых случаях это решение оправдано.
"В некоторых случаях эта система оправдывает себя - при определении офсайда или взятия ворот", - пояснил тренер сборной Германии.
Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций. Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.