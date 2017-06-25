о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
25 июня, 22:03
Лев назвал неочевидным удаление камерунского футболиста Мабуки после видеоповтора
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Выражая свое мнение по поводу введения практики видеоповторов для помощи судьями, Лев отметил, что в некоторых случаях это решение оправдано

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал неочевидным решение удалить игрока команды Камеруна Эрнеста Мабуки после видеоповтора. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Смотрите также
Киммих: после матча с камерунцами на Кубке конфедераций немецким игрокам необходим отдых

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

"Я поговорил с Джаном (полузащитник сборной Германии Эмре Джан - прим. ТАСС), он сказал, что соперник ударил его, но у него не было чувства, что это было умышленное действие. Я сам не видел, у меня не было впечатления, что это был злостный фол", - сказал он.

Смотрите также
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций

Выражая свое мнение по поводу введения практики видеоповторов для помощи судьями, Лев отметил, что в некоторых случаях это решение оправдано.

"В некоторых случаях эта система оправдывает себя - при определении офсайда или взятия ворот", - пояснил тренер сборной Германии.

Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций. Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Акинфеев - лучший вратарь группового этапа Кубка конфедераций по проценту отбитых ударов
25 июня, 21:34
Кэхилл: чилийцы стали самым сложным соперником сборной Австралии на Кубке конфедераций
25 июня, 21:27
Киммих: после матча с камерунцами на Кубке конфедераций немецким игрокам необходим отдых
25 июня, 21:22
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций
25 июня, 21:20
Лев: Черчесов коренным образом поменял сборную России, эту работу нужно продолжать
25 июня, 21:16
Мутко: футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций
25 июня, 21:13
Дракслер: немецкие футболисты рады, что будут играть полуфинал Кубка конфедераций в Сочи
25 июня, 21:12
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)