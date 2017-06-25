о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
25 июня, 21:27
Кэхилл: чилийцы стали самым сложным соперником сборной Австралии на Кубке конфедераций
Михаил Джапаридзе/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Австралийцы сыграли вничью с командой Чили в заключительном матче группового этапа со счетом 1:1 и завершили выступление на турнире

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили стала самым сложным соперником австралийской команды на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Австралии Тим Кэхилл.

Австралийцы сыграли вничью с командой Чили в заключительном матче группового этапа со счетом 1:1 и завершили выступление на турнире. Встреча прошла в воскресенье на московском стадионе "Спартак". Матч против чилийцев стал 100-м за сборную для Кэхилла.

Смотрите также
Австралийский футболист Троизи отметил фантастическую атмосферу и потрясающие арены в РФ

"Сборная Чили стала для нас самым сложным соперником на всем групповом этапе. Но мы рады тому, как нам удалось показать себя в этом матче и на турнире в целом. Сегодня мы могли победить, у нас было много моментов, которые не удалось использовать", - сказал Кэхилл.

"Большая часть игры требовала больших физических затрат, но чилийцы оказывали давление, постоянно прессинговали. Мы играли против соперника мирового уровня, который был нам по силам. Мое мнение, мы показали достойный для себя результат на Кубке конфедераций", - добавил австралиец.

Полуфиналы Португалия - Чили и Германия - Мексика пройдут 28 и 29 июня соответственно. Турнир завершится 2 июня.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Лев назвал неочевидным удаление камерунского футболиста Мабуки после видеоповтора
25 июня, 22:03
Акинфеев - лучший вратарь группового этапа Кубка конфедераций по проценту отбитых ударов
25 июня, 21:34
Киммих: после матча с камерунцами на Кубке конфедераций немецким игрокам необходим отдых
25 июня, 21:22
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций
25 июня, 21:20
Лев: Черчесов коренным образом поменял сборную России, эту работу нужно продолжать
25 июня, 21:16
Мутко: футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций
25 июня, 21:13
Дракслер: немецкие футболисты рады, что будут играть полуфинал Кубка конфедераций в Сочи
25 июня, 21:12
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)