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25 июня, 21:16
Лев: Черчесов коренным образом поменял сборную России, эту работу нужно продолжать
Станислав Красильников/ТАСС
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По словам главного тренера сборной Германии, Черчесов в последние месяцы изменил российскую команду, заменив более старых игроков молодыми

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов коренным образом изменил команду, ему следует продолжать эту работу. Такое мнение на пресс-конференции высказал наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

Черчесов возглавил сборную России в августе прошлого года. На Кубке конфедераций россияне не смогли выйти из группы в полуфинал турнира, набрав в трех матчах три очка.

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"Я с ним работал (в австрийском "Тироле" 2001-02гг. - прим ТАСС), мы поддерживаем очень хорошие отношения. Я отправил ему сообщение до матча (с командой Мексики (1:2) - прим. ТАСС) с пожеланием всего хорошего, я был немножко огорчен [поражением сборной России]. С другой стороны мексиканцы тоже заслужили победу", - сказал Лёв после матча со сборной Камеруна (3:1), победа в котором гарантировала немцам участие в полуфинале Кубка конфедераций.

По его словам, Черчесов в последние месяцы коренным образом поменял команду, заменив более старых игроков молодыми. "На это уходит некоторое время, я надеюсь, он будет таким же спокойным, последовательными, - отметил Лёв. - Я знаю его как хорошего мотиватора, который любит футбол, живет ради футбола, который делает все возможное для продвижения футбола в своей стране. Год перед чемпионатом мира не всегда легкий, у Германии тоже была такая ситуация в свое время".

"Я думаю, надо спокойно работать. Развитие команды занимает гораздо большее время, чем многие думают", - подытожил тренер.

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