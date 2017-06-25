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25 июня, 20:59
Мутко: каждый российский футболист имеет шанс попасть в национальную сборную
Артем Геодакян/ТАСС
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Глава Российского футбольного союза прокомментировал перспективы нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина в национальной команде

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Каждый футболист, который может выступать за сборную России и соответствует ее уровню, имеет шанс на попадание в состав национальной команды. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка конфедераций, заняв третье место в группе А. В воскресенье в Instagram появился ролик с участием нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы, где они, по мнению некоторых СМИ, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Также в СМИ сообщалось, что у Кокорина и Дзюбы существует конфликт с Черчесовым. Кокорин не был вызван в команду на Кубок конфедераций, а Дзюба в начале июня досрочно покинул тренировочный сбор в Австрии, по официальной версии, по причине травмы.

На вопрос, каково будущее в сборной Кокорина и Дзюбы, Мутко ответил: "Есть сборная, которая играла на Кубке конфедераций, достойная команда. Может, где-то не хватило фарта, где-то мастерства, но ребята отдали на поле все, что у них на сегодня есть. А будущее - это будущее. Впереди матч за Суперкубок, потом чемпионат России, а 1 сентября начнется первый сбор, у тренерского штаба будет возможность пригласить на него широкий круг футболистов".

"Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной [на Кубке конфедераций]", - добавил вице-премьер РФ.

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