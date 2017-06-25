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25 июня, 20:28
Австралийский футболист Троизи отметил фантастическую атмосферу и потрясающие арены в РФ
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В воскресенье сборная Австралии сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия обладает потрясающими стадионами, возможно, лучшими в мире. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал футболист сборной Австралии Джеймс Троизи.

В воскресенье сборная Австралии сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. Троизи стал автором забитого мяча и был признан лучшим игроком встречи.

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"Мы очень гордимся игрой, хотя результат нас разочаровал. Я говорил несколько дней назад, что мы хотим поменять менталитет в Австралии, подход к футболу. В футболе все должны бороться за мяч, играть высоко, создавать моменты. Да, мы очень разочарованы, но гордимся собой и тренерским штабом, потому что из наших игр можно выделить много позитивных моментов", - сказал Троизи.

"Атмосфера на стадионах в России фантастическая, - продолжил игрок. - У нас не было много времени на осмотр достопримечательностей, но стадионы в России потрясающие, возможно, лучшие, на которых я играл в своей карьере. С нетерпением жду чемпионата мира, если мы попадем туда, я с удовольствием вернусь в Россию".

Сборная Австралии с двумя очками заняла третье место в группе В и завершила выступление на турнире. Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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