Матчи группового этапа Кубка конфедераций по футболу посетило почти 450 тысяч зрителей

Рекорд турнира пока принадлежит встрече между командами Новой Зеландии и Португалии (0:4) в Санкт-Петербурге - 56 290 зрителей

Рекорд турнира пока принадлежит встрече между командами Новой Зеландии и Португалии (0:4), которую 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург" посмотрели 56 290 зрителей.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двенадцать матчей группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России, посетили 449 599 зрителей.

Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек. Из них 50 251 зритель посмотрел матч-открытие Россия - Новая Зеландия (2:0) 17 июня в Санкт-Петербурге, 42 759 болельщиков пришли 21 июня на московскую встречу Россия - Португалия (0:1), а еще 41 585 зрителей собрала заключительная встреча сборной России на групповом этапе против мексиканцев в Казани 24 июня. При этом для "Казань- Арены" эта цифра стала повторением рекорда стадиона, столько же болельщиков присутствовали на матче группового этапа Лиги Европы между местным "Рубином" и английским "Ливерпулем" в ноябре 2015 года.

Матчи Португалия - Мексика (2:2) и Германия - Чили (1:1) в Казани посетили в общей сложности 72 594 человека. Три встречи в Сочи - Австралия - Германия (2:3), Мексика - Новая Зеландия (2:1) и Германия - Камерун (3:1) всего собрали 83 968 болельщиков. Игры Камерун - Чили (0:2) и Чили - Австралия (1:1) на московском стадионе "Спартак" посетили 67 131 болельщиков. На матч Камерун - Австралия (1:1) в Санкт-Петербурге пришел 35 021 зритель.

Сборная России по итогам группового этапа заняла третье место и не вышла в полуфинал Кубка конфедераций, набрав в трех матчах три очка. В полуфинале сборная Португалии встретится с чилийцами, матч пройдет 28 июня в Казани. Сборные Германии и Мексики сыграют 29 июня в Сочи.

Турнир, который проходит в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани, завершится 2 июля.