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25 июня, 17:12
Санчес вошел в стартовый состав сборной Чили на матч Кубка конфедераций с австралийцами
Станислав Красильников/ТАСС
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Санчес забил гол в ворота сборной Германии (1:1) в предыдущей игре группового этапа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес вошел в стартовый состав на матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Санчес забил гол в ворота сборной Германии (1:1) в предыдущей игре группового этапа. Чилиец был признан лучшим игроком матча.

Состав чилийской команды выглядит следующим образом: Клаудио Браво (капитан команды), Эухенио Мена, Маурисио Исла, Франсиско Силва, Хосе Фуэнсалида, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Пауло Диас, Гонсало Хара, Чарлес Арангис.

В составе сборной Австралии на поле выйдут: Мэти Райан, Тим Кэхилл (капитан команды), Марк Миллиган, Томи Юрич, Робби Круз, Джеймс Троизи, Азиз Бехич, Райан Макгоуэн, Трент Сейнсбери, Массимо Луонго, Джексон Ирвин.

Сборные Чили и Австралии выступают в группе B вместе с командами Германии и Камеруна. Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 18:00 мск.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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