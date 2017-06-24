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25 июня, 16:43
Голкипер сборной Мексики Очоа: Акинфеев является вратарем мирового класса
Станислав Красильников/ТАСС
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По словам мексиканца, иногда голкиперам не сопутствует удача

КАЗАНЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев является игроком мирового уровня, он отлично защищал ворота своей команды. Такое мнение ТАСС высказал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

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В субботу сборная Мексики обыграла команду России со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. Мексиканцы в турнирной таблице заняли второе место и пробились в плей-офф соревнований, первыми стали португальцы, россияне стали третьими и не вышли в полуфинал.

"Акинфеев является вратарем мирового уровня, - сказал Очоа. - Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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