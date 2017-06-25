Вратарь сборной Мексики: Россия организовала великолепный Кубок конфедераций

КАЗАНЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Организация Кубка конфедераций по футболу в России великолепна. Такое мнение ТАСС высказал вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.
В субботу сборная Мексики обыграла команду России со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. Мексиканцы в турнирной таблице группы А заняли второе место и пробились в плей-офф соревнований, первыми стали португальцы, россияне стали третьими и не вышли в полуфинал.
"Я думаю, это великолепно, - сказал Очоа. - Все было прекрасно, люди очень добрые. Казань и Сочи - потрясающее города для игры в футбол, погода также порадовала".
В воскресенье сборная Мексики отметила победу в одном из ресторанов в центре Казани. Однако футболисты, по словам официантов, не стали пробовать национальную кухню, они заказали привычные для себя блюда: пиццу, спагетти и медальоны. В воскресенье футболисты сборной Мексики улетят из Казани в Сочи.
Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.