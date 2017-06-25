о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
25 июня, 15:31
Музей спорта в Сочи посещают больше во время Кубка конфедераций благодаря выставке марок
Артур Лебедев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Музей спортивной славы открылся в Сочи в июне 2010 года, в церемонии открытия принимал участие занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Рогге

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Число посетителей музея Сочи, рассказывающего об истории российского спорта, увеличилось в два раза в дни Кубка конфедераций по футболу. Открытая здесь выставка марок, посвященных футболу, привлекает внимание болельщиков и представителей официальных делегаций, сообщила ТАСС заместитель директора Музея истории города-курорта Елена Голищева.

Смотрите также
Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектов

"К Кубку конфедераций мы подготовили филателистическую выставку "Мой мир - футбольный мяч", куда вошли около 200 почтовых марок, посвященных советскому и российскому футболу, чемпионатам мира разных лет. Ежедневно ее посещают до 150 человек, что в два раза больше, чем в обычные дни", - отметила Голищева.

Музей спортивной славы открылся в Сочи в июне 2010 года, в церемонии открытия принимал участие занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Фонды музея составляют более 3 тысяч предметов, предоставленными олимпийскими чемпионами и призерами чемпионатов мира по разным видам спорта.

Одной большой музейной экспозицией под открытым небом в дни Кубка конфедераций стал Олимпийский парк Сочи. Путь болельщиков к стадиону "Фишт" неизменно проходит мимо ледовых дворцов, где в 2014 году решалась судьба олимпийского золота. На поле стадиона "Фишт", где проходили церемонии открытия и закрытия, 29 июня определится один из участников финального матча Кубка. По данным администрации Сочи, в курортный сезон Олимпийский парк ежедневно посещает более 10 тыс. туристов, в дни матчей число посетителей выросло до 20 тыс. человек.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Безуглов: претензий к сборной России относительно допинг-контроля у ФИФА не было никогда
25 июня, 15:10
Кубок конфедераций поможет в строительстве в Казани реабилитационного центра
25 июня, 14:51
Национальный музей Татарстана за время Кубка конфедераций посетили более 3 тысяч человек
25 июня, 14:29
Власти: Сочи в целом готов к проведению чемпионата мира по футболу
25 июня, 14:09
Профсоюз игроков рассчитывает, что РФС накажет Лебедева за оскорбление Жиркова
25 июня, 13:21
Мутко: в сборной России по футболу нет безразличия, которое было раньше
25 июня, 13:17
Гилерме: сборной России надо поднять голову после поражения от мексиканцев
25 июня, 11:42
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)