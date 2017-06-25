Музей спорта в Сочи посещают больше во время Кубка конфедераций благодаря выставке марок

Музей спортивной славы открылся в Сочи в июне 2010 года, в церемонии открытия принимал участие занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Рогге

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Число посетителей музея Сочи, рассказывающего об истории российского спорта, увеличилось в два раза в дни Кубка конфедераций по футболу. Открытая здесь выставка марок, посвященных футболу, привлекает внимание болельщиков и представителей официальных делегаций, сообщила ТАСС заместитель директора Музея истории города-курорта Елена Голищева.

"К Кубку конфедераций мы подготовили филателистическую выставку "Мой мир - футбольный мяч", куда вошли около 200 почтовых марок, посвященных советскому и российскому футболу, чемпионатам мира разных лет. Ежедневно ее посещают до 150 человек, что в два раза больше, чем в обычные дни", - отметила Голищева.

Музей спортивной славы открылся в Сочи в июне 2010 года, в церемонии открытия принимал участие занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Фонды музея составляют более 3 тысяч предметов, предоставленными олимпийскими чемпионами и призерами чемпионатов мира по разным видам спорта.

Одной большой музейной экспозицией под открытым небом в дни Кубка конфедераций стал Олимпийский парк Сочи. Путь болельщиков к стадиону "Фишт" неизменно проходит мимо ледовых дворцов, где в 2014 году решалась судьба олимпийского золота. На поле стадиона "Фишт", где проходили церемонии открытия и закрытия, 29 июня определится один из участников финального матча Кубка. По данным администрации Сочи, в курортный сезон Олимпийский парк ежедневно посещает более 10 тыс. туристов, в дни матчей число посетителей выросло до 20 тыс. человек.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.