Путешествие по Европе

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Казанские общественники путем продажи игрушечных Ждунов на Кубке конфедераций по футболу планируют внести свой вклад в строительство в столице Татарстана нового реабилитационного центра со спортивным уклоном для инвалидов. Автор идеи, инвалид первой группы Айрат Шарипов рассказал ТАСС, что общественные организации в этом вопросе обратились за помощью в федеральное правительство и к властям Татарстана, но и сами не собираются сидеть сложа руки.
Игрушки одеты в национальные костюмы татар и желают гостям Казани победы не только в футболе, но и в жизни. По словам Шарипова, Ждуны были выбраны не случайно, так как пользуются особой популярностью у зарубежных болельщиков и помогут им оставить добрую память о Казани.
"Ждунов начали делать не случайно. Все мы чего-то ждем: побед в футболе, вечной любви, наши игрушки ждут гостей в Казани, ждут, когда их купят. Идея продавать их болельщикам Кубка конфедераций возникла спонтанно, решили попробовать - получилось", - рассказал Шарипов.
Он отметил, что все заработанные средства от продажи игрушечных Ждунов будут направлены на реализацию проекта для инвалидов Казани - строительства нового реабилитационного центра со спортивным уклоном. "Понятно, что самостоятельно нам невозможно реализовать такой проект, поэтому обратились за помощью в федеральное правительство и к властям Татарстана. Сами тоже не сидим сложа руки, различными способами ищем средства на новый реабилитационный центр", - пояснил собеседник агентства.
Зарубежные болельщики в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что казанские Ждуны им очень понравились. "Они смешные, заряжают позитивом. Самое главное, что они не похожи на европейских собратьев, так как одеты в национальную одежду жителей Казани. Очень интересный сувенир Кубка конфедераций", - сказал мексиканский болельщик Маркус.
По словам Шарипова, также средства на создание нового реабилитационного центра казанские общественники планируют искать за счет кругосветного путешествия на автомобилях.
"Уже объездили страны СНГ, Юго-Восточной Азии, на очереди Европа, Америка. Федеральные власти пообещали помочь при организации данного автопробега. Каким образом? Когда мы будем в Европе, через представительства МИД РФ нас пообещали свести с благотворительными фондами для ведения переговоров об оказании помощи в строительстве нового реабилитационного центра в Казани", - сказал Шарипов.
Он отметил, что в столице Татарстана уже существуют реабилитационные центры для инвалидов, но не хватает спортивного, там, где люди с инвалидностью могли не только проходить реабилитацию, но и заниматься спортом. По его словам, в перспективе этот центр может стать одной из площадок для подготовки паралимпийцев.
Шарипов рассказал, что сам пережил серьезные проблемы со здоровьем. "На ноги мне помог подняться спорт; многие ребята с инвалидностью не занимаются даже не из-за того, что не хотят, а из-за того, что нет возможности. В Казани много инсультников, колясочников, детей с ДЦП. Ребятам просто надо ходить в специализированный спортзал для занятий адаптивными видами спорта, и качество их жизни значительно улучшится", - отметил Шарипов.
Шарипов отметил, что на личном опыте испытал, что социальная реабилитация без вовлечения инвалидов в занятия адаптивной физкультурой в большинстве случаев не работает. "Да, инвалидам можно ходить в фитнес-центр, но за деньги. Не у каждого есть такая возможность. Мы же хотим создать центр, где люди бесплатно смогут посещать его, надеемся, что у нас все получится", - добавил Шарипов.
По его словам, в этом вопросе казанские общественники хотят тесно взаимодействовать с властями Татарстана и правительством РФ, а также с депутатами Госдумы. "Сейчас мы готовим письмо депутатам в Москву, в котором описываем наш проект и его социальную значимость для жителей Казани. Надеемся на положительный отклик", - подчеркнул собеседник агентства.
Шарипов отметил, что их центр должен стать типовым, на котором будут отработаны все плюсы и минусы. "Затем, такие центры мы планируем открывать в крупных российских городах, чтобы улучшать жизнь инвалидов, живущих в разных регионах страны. Построить фитнес-центр для инвалидов - не так дорого, главное желание, поддержка и сотрудничество в этом вопросе на всех уровнях - от общественников на местах вплоть до руководства страны", - подчеркнул Шарипов.