Путешествие по Европе

Казанские общественники путем продажи игрушечных Ждунов, одетых в национальные костюмы татар, планируют внести свой вклад в строительство центра для людей с ограниченными возможностями

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Казанские общественники путем продажи игрушечных Ждунов на Кубке конфедераций по футболу планируют внести свой вклад в строительство в столице Татарстана нового реабилитационного центра со спортивным уклоном для инвалидов. Автор идеи, инвалид первой группы Айрат Шарипов рассказал ТАСС, что общественные организации в этом вопросе обратились за помощью в федеральное правительство и к властям Татарстана, но и сами не собираются сидеть сложа руки.

Игрушки одеты в национальные костюмы татар и желают гостям Казани победы не только в футболе, но и в жизни. По словам Шарипова, Ждуны были выбраны не случайно, так как пользуются особой популярностью у зарубежных болельщиков и помогут им оставить добрую память о Казани.

"Ждунов начали делать не случайно. Все мы чего-то ждем: побед в футболе, вечной любви, наши игрушки ждут гостей в Казани, ждут, когда их купят. Идея продавать их болельщикам Кубка конфедераций возникла спонтанно, решили попробовать - получилось", - рассказал Шарипов.

Он отметил, что все заработанные средства от продажи игрушечных Ждунов будут направлены на реализацию проекта для инвалидов Казани - строительства нового реабилитационного центра со спортивным уклоном. "Понятно, что самостоятельно нам невозможно реализовать такой проект, поэтому обратились за помощью в федеральное правительство и к властям Татарстана. Сами тоже не сидим сложа руки, различными способами ищем средства на новый реабилитационный центр", - пояснил собеседник агентства.

Зарубежные болельщики в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что казанские Ждуны им очень понравились. "Они смешные, заряжают позитивом. Самое главное, что они не похожи на европейских собратьев, так как одеты в национальную одежду жителей Казани. Очень интересный сувенир Кубка конфедераций", - сказал мексиканский болельщик Маркус.

Путешествие по Европе

По словам Шарипова, также средства на создание нового реабилитационного центра казанские общественники планируют искать за счет кругосветного путешествия на автомобилях.

"Уже объездили страны СНГ, Юго-Восточной Азии, на очереди Европа, Америка. Федеральные власти пообещали помочь при организации данного автопробега. Каким образом? Когда мы будем в Европе, через представительства МИД РФ нас пообещали свести с благотворительными фондами для ведения переговоров об оказании помощи в строительстве нового реабилитационного центра в Казани", - сказал Шарипов.

Он отметил, что в столице Татарстана уже существуют реабилитационные центры для инвалидов, но не хватает спортивного, там, где люди с инвалидностью могли не только проходить реабилитацию, но и заниматься спортом. По его словам, в перспективе этот центр может стать одной из площадок для подготовки паралимпийцев.

Шарипов рассказал, что сам пережил серьезные проблемы со здоровьем. "На ноги мне помог подняться спорт; многие ребята с инвалидностью не занимаются даже не из-за того, что не хотят, а из-за того, что нет возможности. В Казани много инсультников, колясочников, детей с ДЦП. Ребятам просто надо ходить в специализированный спортзал для занятий адаптивными видами спорта, и качество их жизни значительно улучшится", - отметил Шарипов.

Реабилитация по-казански

Шарипов отметил, что на личном опыте испытал, что социальная реабилитация без вовлечения инвалидов в занятия адаптивной физкультурой в большинстве случаев не работает. "Да, инвалидам можно ходить в фитнес-центр, но за деньги. Не у каждого есть такая возможность. Мы же хотим создать центр, где люди бесплатно смогут посещать его, надеемся, что у нас все получится", - добавил Шарипов.

По его словам, в этом вопросе казанские общественники хотят тесно взаимодействовать с властями Татарстана и правительством РФ, а также с депутатами Госдумы. "Сейчас мы готовим письмо депутатам в Москву, в котором описываем наш проект и его социальную значимость для жителей Казани. Надеемся на положительный отклик", - подчеркнул собеседник агентства.

Шарипов отметил, что их центр должен стать типовым, на котором будут отработаны все плюсы и минусы. "Затем, такие центры мы планируем открывать в крупных российских городах, чтобы улучшать жизнь инвалидов, живущих в разных регионах страны. Построить фитнес-центр для инвалидов - не так дорого, главное желание, поддержка и сотрудничество в этом вопросе на всех уровнях - от общественников на местах вплоть до руководства страны", - подчеркнул Шарипов.