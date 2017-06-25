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25 июня, 14:09
Власти: Сочи в целом готов к проведению чемпионата мира по футболу
Артем Коротаев/ТАСС
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Город осталось только перебрендировать, сейчас он оформлен к Кубку конфедераций

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Городская среда в целом готова к проведению чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Сочи в следующем году. Об этом сообщил в воскресенье в городском пресс-центре замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.

"В целом вся городская среда готова. Остается перебрендировать город, сейчас он оформлен к Кубку конфедераций. Некие какие-то конструкции поменять", - сказал Юрченко.

По его словам, проведение Кубка конфедераций стало тестом готовности города к будущему крупному турниру. "Сегодня мы отрабатываем всю транспортную логистику, всю городскую инфраструктуру, связанную с оформлением, культурными событиями, прилегающей территорией, возможными ограничениями в связи с употреблением алкоголя, продажей алкоголя, продажей символики, предоставлением рекламы не партнерам. Там, где мы видим замечания совместно с ФИФА незначительные, мы их устраняем", - добавил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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