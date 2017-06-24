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25 июня, 13:21
Профсоюз игроков рассчитывает, что РФС накажет Лебедева за оскорбление Жиркова
Станислав Красильников/ТАСС
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Жирков был удален за две желтые карточки в матче с командой Мексики

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов обратится к президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко инициировать рассмотрение слов члена исполкома РФС Игоря Лебедева в адрес игрока сборной России Юрия Жиркова. Об этом Зотов сообщил ТАСС.

В субботу сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти из группы в полуфинал турнира. Полузащитник россиян Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью Championat.com предложил "дать в морду" полузащитнику.

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"Человек продолжает настаивать на правоте своих слов, учитывая, что он не только гражданин, болельщик, депутат Госдумы, но и член исполкома РФС. К сожалению, его высказывание некоторые выдают как позицию РФС, а я тоже являюсь членом исполкома организации и не согласен со словами Лебедева. Безусловно, честь и достоинство футболиста мы будем защищать до конца", - заявил Зотов.

"Уверен, что его высказывания будут рассмотрены в комитете по этике со всей строгостью и будет вынесена справедливая оценка. Но выходить за рамки, учитывая все статусы, которые господину Лебедеву достались, совершенно некорректно", - добавил собеседник ТАСС.

"Пообщаемся по этому поводу и с Виталием Мутко, в понедельник обратимся к нему с письмом. Надеюсь, что с решением никто затягивать не будет", - заключил глава ОПСФ.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

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