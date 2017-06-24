Мутко: в сборной России по футболу нет безразличия, которое было раньше

После матча с командой Мексики некоторые футболисты сборной России прослезились

Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 уступила команде Мексики, не сумев выйти в полуфинал Кубка конфедераций. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав 3 очка. После матча некоторые футболисты сборной России прослезились.

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты сборной России очень расстроились из-за невыхода в полуфинал Кубка конфедераций, в национальной команде нет безразличия, которое было присуще прежним составам сборной. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Да, они были очень расстроены. Ребята расстроились, потому что было огромное желание порадовать болельщиков. Здорово, что не было никакого безразличия, которое было присуще раньше. Ребята отдавались полностью, даже прослезились", - сказал Мутко.

"Я бы хотел похвалить всю команду, а не только молодых игроков. Но если уж говорить о них, то [Георгий} Джикия и [Александр] Головин выдали потрясающий турнир. Мы уже и не представляем, что они могут не являться игроками сборной. Головин вчера так вообще был одним из лучших на поле в обеих командах - он брал много на себя, комбинировал, смотрелся игроком серьезного европейского уровня; есть от чего отталкиваться", - сказал вице-премьер РФ.

"Результата, на который надеялись, о котором мечтали, мы, конечно, не получили. Но в целом команда выглядела достойно, играла здорово, у нее есть серьезный прогресс, она движется в правильном направлении, особенно учитывая, что команда была обновленной и в таком составе существует всего лишь месяц. Мы давно не видели такую сборную", - отметил Мутко.

"Англичане говорят, что в футболе самое главное - счет на табло. Повторюсь, результатом мы не удовлетворены, хотелось выйти как минимум из группы, но спорт есть спорт. Мы играли против серьезных команд", - заявил глава РФС.