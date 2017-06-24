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25 июня, 13:17
Мутко: в сборной России по футболу нет безразличия, которое было раньше
Александр Демьянчук/ТАСС
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После матча с командой Мексики некоторые футболисты сборной России прослезились

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты сборной России очень расстроились из-за невыхода в полуфинал Кубка конфедераций, в национальной команде нет безразличия, которое было присуще прежним составам сборной. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 уступила команде Мексики, не сумев выйти в полуфинал Кубка конфедераций. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав 3 очка. После матча некоторые футболисты сборной России прослезились.

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"Да, они были очень расстроены. Ребята расстроились, потому что было огромное желание порадовать болельщиков. Здорово, что не было никакого безразличия, которое было присуще раньше. Ребята отдавались полностью, даже прослезились", - сказал Мутко.

"Я бы хотел похвалить всю команду, а не только молодых игроков. Но если уж говорить о них, то [Георгий} Джикия и [Александр] Головин выдали потрясающий турнир. Мы уже и не представляем, что они могут не являться игроками сборной. Головин вчера так вообще был одним из лучших на поле в обеих командах - он брал много на себя, комбинировал, смотрелся игроком серьезного европейского уровня; есть от чего отталкиваться", - сказал вице-премьер РФ.

"Результата, на который надеялись, о котором мечтали, мы, конечно, не получили. Но в целом команда выглядела достойно, играла здорово, у нее есть серьезный прогресс, она движется в правильном направлении, особенно учитывая, что команда была обновленной и в таком составе существует всего лишь месяц. Мы давно не видели такую сборную", - отметил Мутко.

"Англичане говорят, что в футболе самое главное - счет на табло. Повторюсь, результатом мы не удовлетворены, хотелось выйти как минимум из группы, но спорт есть спорт. Мы играли против серьезных команд", - заявил глава РФС.

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