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25 июня, 11:42
Гильерме: сборной России надо поднять голову после поражения от мексиканцев
Станислав Красильников/ТАСС
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В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России после поражения от мексиканцев на Кубке конфедераций нужно поднять голову. Такое мнение высказал ТАСС вратарь команды Гильерме.

В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал.

"Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову", - сказал он.

По словам вратаря, сборная России почти контролировала игру, но футболистам не удалось забить больше.

Как считает Гильерме, титул победителя Кубка конфедераций, вероятнее всего, завоюет либо сборная Чили, либо команда Португалии.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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