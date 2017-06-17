Животные-предсказатели

В день матча в присутствии корреспондента ТАСС самец выдры по кличке Гарри из двух предложенных ему для игры пластиковых колец вместо одного, как обычно, выбрал сразу два

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Речная выдра-предсказательница из морского аквариума Сочи, известная своими успешными прогнозами на события Олимпиады-2014, спрогнозировала ничью в матче Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Фишт", начало игры в 18:00 мск. В день матча в присутствии корреспондента ТАСС самец выдры по кличке Гарри из двух предложенных ему для игры пластиковых колец вместо одного, как обычно, выбрал сразу два. Сотрудники аквариума, играя с живущими здесь двумя выдрами, давно обратили внимание на то, что зверьки всегда из двух предметов выбирают только один. "И не только выбирают, но и демонстрируют посетителям свой выбор. На этот раз самец Гарри решил вытащить из воды сразу два (предмета), что можно посчитать как ничью", - рассказала заместитель директора зооуголка Жанна Зазина.

Своими предсказаниями Гарри прославился еще в дни Олимпийских игр 2014 года. Тогда многие посетители специально приходили в аквариум ко времени кормления животных. По словам Зазиной, для чистоты эксперимента еще на этапе обучения выдру сначала угощали, а затем давали поиграть с игрушками, на которых были написаны два претендента на золото или выход в следующий тур соревнований. Так, играючи, Гарри предсказал победу России в медальном зачете на Играх-2014, спрогнозировал победу Юлии Липницкой в командном турнире по фигурному катанию, дважды "голосовал" за наших хоккеисток в групповых матчах. Перед финалом олимпийских соревнований по биатлону среди женщин журналисты белорусского телевидения специально приезжали в аквариум погадать на победу Дарьи Домрачевой: выдра дала положительный для гостей из Белоруссии ответ. Из семи предложенных ему для угадывания результатов соревнований на Олимпийских играх зверек сделал неправильный выбор лишь в одном случае - перед мужским матчем по керлингу вытащил кеглю с надписью "Россия", а победили канадцы. "Есть у нашей выдры и опыт предсказания исхода футбольных матчей. В том же 2014 году Гарри проголосовал за победу "Ростова" в матче с петербургским "Зенитом", - отметила представитель аквариума. По ее словам, сделать следующий прогноз выдре предложат перед полуфиналом Кубка конфедераций, который также пройдет на сочинском стадионе "Фишт" 29 июня. Животные-предсказатели

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В Санкт-Петербурге в роли оракула Кубка конфедераций выступает живущий в Эрмитаже кот Ахилл. Первый прогноз кота сбылся - он предсказал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче турнира. Во второй раз он прогнозировал победу Австралии над Камеруном, но матч закончился ничьей. В третьем случае кот также был точен, предсказав победу португальцам в матче с Новой Зеландией. Рекорд самого известного в мире животного- предсказателя, головоногого моллюска Пауля - всего две ошибки в определении победителей матчей на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году и ни одной на Чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР. Расклад в турнирной таблице Кубка конфедераций Сборные Германии и Камеруна проведут в воскресенье заключительный матч группового этапа. После двух туров в группе В по четыре очка имеют сборные Чили и Германии, по одному - Австралии и Камеруна. Немецкая команда сохранит вторую строчку даже в случае поражения в один мяч - если в параллельном матче в Москве австралийцы не сумеют обыграть чилийцев. Крупная победа выведет в полуфинал камерунцев, в случае победы африканской команды в два мяча все будет зависеть от результата игры в российской столице. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.