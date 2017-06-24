Команда Станислава Черчесова уступила в последнем туре группового этапа турнира сборной Мексики

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, уступив в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций команде Мексики, не смогла пробиться в плей-офф турнира. Тем не менее, официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года. Встреча на "Казань-Арене" завершилась поражением россиян со счетом 1:2. На гол Александра Самедова (25-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо (30) и Ирвина Лосано (52). На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник российской сборной Юрий Жирков. Таким образом, первое место в группе А с 7 очками заняли португальцы, которые в параллельном матче разгромили новозеландцев (4:0), второе - мексиканцы, уступившие чемпионам Европы только по дополнительным показателям. Россияне с 3 очками стали третьими, новозеландцы, потерпевшие три поражения, - четвертыми. Российская сборная завершила турнир с одной победой - над новозеландцами (2:0) - и двумя поражениями: от португальцев (0:1) и мексиканцев. В первой встрече отличился нападающий Федор Смолов, еще один гол забил в свои ворота новозеландский игрок.

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Черчесов продолжит доверять Акинфееву После встречи Черчесов поблагодарил команду за самоотдачу, проявленную даже при игре в меньшинстве. В то же время специалист отметил, что команда пропустила "необязательные голы". Тренер не стал взваливать ответственность на вратаря Игоря Акинфеева, который ошибся на выходе в моменте со вторым пропущенным голом. "Бывают просчеты у каждого игрока или вратаря, от этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим, жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что он и дальше будет доставлять удовольствие своей игрой в национальной команде", - заявил он. Не стал искать причины поражения Черчесов и в судейских решениях. Дважды арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии имел основания назначить в ворота мексиканцев 11-метровый удар - после падений Жиркова и Смолова в первом тайме. "Я бы не хотел ввязываться в дискуссию, потому что это дорога в никуда. Для меня главное - делать лучше свою команду", - сказал тренер. В то же время Самедов убежден, что судья был обязан назначить пенальти в моменте с падением Смолова. "Один пенальти на Феде был стопроцентный, мы смотрели видеоповтор. Судья посмотрел во время матча, но решил по-своему", - сказал он. Полузащитник Александр Ерохин отметил, что команду подвела реализация моментов. Силу российской сборной отметил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио. "Мы провели очень сложный матч, во-первых, потому что наши соперники - настоящие бойцы, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего, - сказал специалист. - Мы никогда не говорили, что игра будет простой, российская сборная, на наш взгляд, обладает быстрым выходом из обороны, выделю номера 17 (Александр Головин - прим. ТАСС), 18 (Жирков) и 9 (Смолов). Плюс их нападающие играли очень агрессивно против нашей обороны".

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Шаги в правильном направлении Делясь впечатлениями от выступления команды на турнире, Черчесов отметил, что тренеры выявили ошибки, над исправлением которых команда будет работать при подготовке к чемпионату мира. "Всеми тремя играми доволен в какой-то степени, но в большей степени - нет, - сказал тренер. - В первой игре можно быть довольным результатом, хотя на несколько минут мы отдавали инициативу. Во втором матче мы сделали для себя задел в моральном плане: мы проигрывали уже с восьмой минуты, и, убежден, ранний гол спутал нам карты и тактике, и в психологии, поэтому первый тайм получился скомканным. Во втором тайме выравняли игру, могли сравнять счет". "А сегодня, можно сказать, мы перенесли второй тайм матча с португальцами - нам изначально удалось играть в хороший футбол. Убежден, что мы делаем шаги в правильном направлении, осталось это продолжить", - добавил он. По мнению Черчесова, ни у кого не должно остаться сомнений, что команда "играла на турнире сердцем". Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко признался, что разочарование от результата у него осталось, в то же время он поблагодарил команду за выступление. "Мы поговорили с игроками. Мы играли против сильных команд, и все увидели, над чем надо работать. Есть, что переосмыслить, нужно поднимать мастерство, в том числе это касается реализации моментов", - сказал он. Позитивные моменты в выступлении команды нашел и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. "Проигрывать можно по-разному - можно с беспросветно плохой игрой, но это не о нашей сборной, - отметил он. - Зрители это чувствовали, поддерживали команду до самого конца, несмотря ни на что. Сейчас можно сказать - у команды появилась игра, и ей есть на что рассчитывать, это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира 2018 года". "Выступили неплохо, за эту игру не стыдно, - поделился впечатлениями посол чемпионата мира, пианист Денис Мацуев. - Мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие- то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше". "При Черчесове команда продвинулась" На пресс-конференции Черчесов отметил, что, несмотря на неудовлетворительный результат, он не собирается покидать свой пост. "Я с удовольствием работаю и буду дальше работать, причем еще лучше", - заявил он. Мутко ранее заверил, что Черчесов останется на своем посту как минимум до чемпионата мира, а после игры с мексиканцами подтвердил это. "Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились", - сказал он. "Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он (в сборной России) или нет", - добавил он. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.