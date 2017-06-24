Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, обновил рекорд посещаемости Кубка конфедераций 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии разгромила команду Новой Зеландии со счетом 4:0 в матче заключительного тура Кубка конфедераций по футболу. Эта победа позволила чемпионам Европы по лучшей разнице мячей обойти мексиканцев и занять первое место в группе А.

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Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, обновил рекорд посещаемости Кубка конфедераций 2017 года. Игру посетили 56290 зрителей. Ранее самым посещаемым матчем нынешнего турнира была встреча между сборными России и Новой Зеландии (2:0), которая проходила также на стадионе "Санкт- Петербург" 17 июня. На той игре присутствовал 50251 болельщик. После матча главный тренер португальцев Фернанду Сантуш сделал ряд дежурных комплиментов сопернику, хотя превосходство его команды было неоспоримым. "Посмотрел игру новозеландцев против сборной Мексики и понял, что это команда просто так не сдается. У них есть свой почерк, они стремятся играть через длинные передачи, много борются. У команды Новой Зеландии прекрасный боевой дух", - сказал Сантуш. Лучшим игроком матча, как и в двух предыдущих с участием сборной Португалии, был признан капитан чемпионов Европы Криштиану Роналду, с пенальти открывший счет в матче. "Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Хотели решить все в первом тайме, так оно и вышло - мы забили два мяча до перерыва", - сказал он.

"Постараемся найти замену Пепе" Однако не все в прошедшем матче сложилось хорошо для португальцев. Во-первых, вторую желтую карточку на турнире получил защитник Пепе, который теперь пропустит полуфинал из-за дисквалификации. Во-вторых, в эпизоде со вторым голом повреждение получил Бернарду Силва, замененный в перерыве. "Мы готовили замену [Пепе], Нету уже разминался, но старт второго тайма оказался слишком сложным. Если бы знал, что так получится, то заменил бы его (Пепе) раньше, но совсем не ставить этого защитника на такую игру было нельзя, ведь сборная Новой Зеландии - серьезный соперник. Постараемся найти замену Пепе на полуфинал", - прокомментировал ситуацию Сантуш.

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Заняв первое место в группе, португальцы получили дату и место своего полуфинала - 28 июня в Казани. Соперник определится в воскресенье вечером по итогам матчей в группе B. "Мы знаем, что у нас в любом случае будет сложный соперник, так как и сборная Чили, и немцы - сильные команды. Однако и мы очень сильны, верим в то, что победим", - сказал Роналду. Новозеландцы все три матча на турнире проиграли с общим счетом 1:8. Однако игроки не теряют оптимизма и рассчитывают вернуться в Россию через год в качестве участника чемпионата мира. "Мы очень многое извлекли из этого турнира и из нашей игры. Мы определенно вернемся сюда более сильной командой", - сказал капитан команды форвард Крис Вуд. Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон подчеркнул, что португальцы приехали на Кубок конфедераций в сильнейшем составе, что делает их фаворитом турнира. "Что касается нас, то команда не испугалась соперников, она не чувствовала себя обреченно. У нее есть будущее", - подчеркнул он.