Вуд: сборная Новой Зеландии вернется в Россию более сильной командой

Сборная проиграли все три матча на Кубке конфедераций с общим счетом 1:8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии в следующем году вернется в Россию, где пройдет чемпионат мира по футболу, более сильной командой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан новозеландцев Крис Вуд.

В субботу новозеландцы проиграли сборной Португалии со счетом (0:4) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. Сборная Новой Зеландии проиграли все три матча на турнире с общим счетом 1:8.

"Мы многое извлекли из этого турнира и из нашей игры. Мы определенно вернемся сюда более сильной командой", - сказал Вуд.

"Мы неплохо начали игру, но в целом португальцы доминировали в матче. Потом соперник получил право на пенальти, к сожалению для нас, а после этого они сумели оторваться", - добавил Вуд.