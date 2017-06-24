Данилу: болельщики в Санкт-Петербурге хорошо приняли сборную Португалии

В субботу португальцы разгромили команду Новой Зеландии (4:0) и заняли первое место в группе А Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики в Петербурге оказали хорошую поддержку сборной Португалии на матче Кубка конфедераций по футболу против команды Новой Зеландии. Об этом сообщил журналистам в субботу полузащитник сборной Португалии Данилу.

В субботу португальцы разгромили команду Новой Зеландии (4:0) и заняли первое место в группе А Кубка конфедераций.

"Публика была на нашей стороне, это был большой плюс. Нас хорошо принял Петербург", - сказал он.

Соперник португальцев по полуфиналу станет известен в воскресенье вечером.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно.