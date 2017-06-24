Тренер заявил, что доволен действиями центрального защитника Виктора Васина

"Интересный матч, нам надо было выигрывать, поэтому делали максимум для этого с первых минут. К сожалению, получился необязательный гол в первом тайме, когда нам закинули мяч за спину. Во втором тайме мы остались вдесятером, опять же пропустили необязательный гол, но старались усилить атаку и, понятно, оголили тылы. Тем не менее, комплимент команде, которая до конца выложилась и боролась до самого конца", - поделился впечатлениями от встречи Черчесов.

"Мы изучали соперника, то, что предполагали, по большому счету, и увидели - быстрая, техничная команда, не случайно, она выиграла чемпионат своего континента. Да, у них были свободные зоны в обороне, но мы и сами делали кое- какие вещи, чтобы они появлялись, - правильно открываемся, правильно их заполняем", - также отметил тренер.

"Про видеоповторы говорить не хочу"

Дважды - после падений в чужой штрафной Юрия Жиркова и Федора Смолова - трибуны встретили решение судьи не назначать пенальти неодобрительным свистом. Во втором случае судья матча обратился к помощи видеоассистента. На вопрос, не злят ли его решения арбитра, Черчесов ответил: "Злиться времени нет. Я, честно говоря, не видел видеоповторы".

"Я по ходу игры по динамике чувствовал, что пенальти (на Смолове - прим. ТАСС) может быть, поэтому показал арбитру, что надо пересмотреть момент. Были пенальти или нет, даже не хочу сейчас об этом говорить. Если пенальти были, и их не дали, тогда и эти видеоповторы не нужны. Если пенальти не было, тогда они правы, в конце концов, они отменили гол мексиканцев, который был забит из офсайда".