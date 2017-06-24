Ерохин: сборная России по футболу могла победить мексиканцев, забей свои моменты

В субботу сборная России в третьем матче Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу могла победить команду Мексики и выйти в полуфинал Кубка конфедераций, если бы забила все свои моменты. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Александр Ерохин.

"Мы не смогли выйти из группы, поэтому впечатления только отрицательные. Если бы мы реализовали все моменты, которые у нас были, то могли бы добиться победы. В моменте с моим промахом просто хотел сильно пробить под перекладину, но не получилось", - сказал Ерохин.

"Мне показалось, что сборная с каждым матчем постепенно прибавляла, неплохо выглядела физически, но без результата это не имеет никакого значения. Мы очень благодарны болельщикам, что они нас поддерживали все эти матчи, никто не остался равнодушным. Этот турнир стал большим опытом, он очень важен, потому что в таких матчах нужно понимать, как выстраивать игру", - отметил полузащитник.

"Сборные Португалии и Мексики - одни из лучших в мире, это футболисты высокого уровня, они играют на высоких скоростях. Поэтому матчи в сборной немного другие по темпу и ритму игры, нежели игры чемпионата России. Что касается видеоповторов, ко всем новшествам с течением турнира привыкаешь, поэтому нормально на них реагировали", - добавил футболист.