Также вице-премьер добавил, что поражение от мексиканцев не омрачит праздник Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Приглашение в сборную России может получить любой футболист, который может и хочет за нее выступать и соответствует ее уровню. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 проиграла команде Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций, не сумев выйти в плей-офф турнира. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав три очка.

На вопрос, нужно ли пригласить в сборную Василия Березуцкого, который ранее приостановил выступления за национальную команду, Мутко ответил: "Никому двери в сборную не закрыты. Но надо исходить из того, что у футболистов должно быть желание играть за нее. Он много лет отдал сборной [Василий Березуцкий провел за команду 101 матч], и если была бы возможность, он был бы здесь. Тот же Златан Ибрагимович перестал играть за сборную Швеции, потому что уже не хватает здоровья; в карьере футболистов наступают такие моменты".

"Надо учитывать, что Виктор Васин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов впервые играли в таком сочетании. Плюс еще у нас есть Илья Кутепов", - отметил глава РФС.

"Мы поговорили с игроками. Мы играли против сильных команд, и все увидели, над чем надо работать. Есть, что нужно переосмыслить. Нужно поднимать мастерство, в том числе это касается реализации моментов", - сказал Мутко.

Поражение от мексиканцев не омрачит праздник Кубка конфедераций

Невыход сборной России в плей-офф Кубка конфедераций не омрачит футбольный праздник, считает вице-премьер.

"Это не должно омрачить праздник, это большой футбол - кто-то должен был проиграть. И посмотрите, какая хорошая поддержка у других команд - например, у фантастической сборной Португалии, у команды Мексики с ее звездами. Здесь собраны команды на любой вкус, взять тех же чилийцев и немцев. Мы являемся хозяевами большого футбольного праздника, и будем продолжать проводить его на высоком уровне", - сказал Мутко.

"У российского футбола в этом году впереди еще много значительных событий. В июле начнется женский чемпионат Европы, к которому готовится наша команды. Плюс многие вещи мы начали развивать по-новому - это, в частности, касается детско-юношеского футбола", - отметил Мутко.