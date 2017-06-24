Мутко: сборная России при Станиславе Черчесове продвинулась вперед

Вице-премьер сказал, что не нужно обижать эту команду - футболисты хотели победить, старались, бились

Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 проиграла команде Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций, не сумев выйти в плей-офф турнира. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав три очка. Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.

"Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились", - сказал Мутко по телефону.

"Футбол - это такая вещь, что есть и внешние факторы, сегодня, например, у нас было удаление, плюс нам противостояла одна из лучших сборных мира - мощная, интересная команда. Хочется, чтобы мы тоже были на высоком уровне, но сразу этого не достичь", - отметил глава РФС.

На вопрос, останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России, Мутко ответил: "Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он [в сборной России] или нет (ранее Мутко говорил, что Черчесов продолжит работу на посту главного тренера сборной России вне зависимости от исхода матча с мексиканцами - прим. ТАСС). Он работает с теми, кто есть, может еще кто-то раскроется. Впереди несколько сборов - так, будет большой сбор в сентябре, куда пригласим в том числе тех, кого не было на Кубке конфедераций. Потом будут два мощных товарищеских матча, потом каникулы, потом товарищеские игры в марте".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.