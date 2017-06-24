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24 июня, 21:09
Дворкович взял на память майку Акинфеева после матча Мексика - Россия
Егор Алеев/ТАСС
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Российская сборная в субботу в Казани проиграла мексиканцам со счетом 1:2, не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики взял на память футболку голкипера и капитана российской команды Игоря Акинфеева. Об этом вице- премьер рассказал журналистам.

Российская сборная в субботу в Казани проиграла мексиканцам со счетом 1:2, не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций.

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"После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он блестящий вратарь, а ошибки бывают у всех, никуда от этого не деться, - сказал Дворкович. - Мне кажется, на поле была команда, стыда за игру нет: обе сборные играли на равных, просто надо использовать свои моменты. Важнее забивать самим, а сегодня у нас было много моментов".

"Команда у нас строится, главная цель - чемпионат мира, 2018 год. Жаль, что не вышли в полуфинал, обидно. Но будем надеяться, что главный тренер постепенно выстроит команду в боеспособную единицу", - добавил вице-премьер.

"Любому тренеру надо давать время, за несколько месяцев команды не создаются. Черчесову надо дать возможность поработать с командой дольше и подготовить ее к чемпионату мира. Надеюсь, так и будет", - подытожил Дворкович.

Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка. Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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