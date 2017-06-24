Жуков: Кубок конфедераций стал для сборной России хорошей репетицией перед ЧМ-2018

Глава ОКР отметил, что в некоторых моментах матча с Мексикой российская команда выглядела лучше соперника

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выступление на Кубке конфедераций стало для сборной России по футболу хорошей репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет в стране в 2018 году. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал турнира.

"Проигрывать можно по-разному - можно с беспросветно плохой игрой, но это не о нашей сборной, - отметил Жуков. - Зрители это чувствовали, поддерживали команду до самого конца, несмотря ни на что. Сейчас можно сказать - у команды появилась игра, и ей есть, на что рассчитывать. Это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира 2018 года".

Жуков отметил, что в некоторых моментах российская команда выглядела даже лучше своих соперников. "В целом наши очень неплохо выглядели, в чем-то даже лучше мексиканцев. Играли неплохо, мне понравились Головин, Самедов", - рассказал президент ОКР.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.