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24 июня, 20:36
Павлюченко: к футболистам сборной России нет вопросов по самоотдаче и движению
Станислав Красильников/ТАСС
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В субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал турнира

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты сборной России на Кубке конфедераций показали хороший уровень самоотдачи и движения. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Роман Павлюченко.

В субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал турнира.

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"Единственное, чего не хватило сборной на этом турнире - это завершения атак. Если взять Португалию и Мексику, то они имеющиеся моменты забивают. Наверное, нам не хватает опыта, мастерства и хладнокровия, но по движению и самоотдаче никаких вопросов нет. Если брать все матчи, то играли наши ребята неплохо, мне сборная понравилась, но, к сожалению, нет наконечника атаки, который мог бы реализовывать голевые ситуации", - отметил Павлюченко.

"До чемпионата мира еще далековато, сборная может еще наполовину поменяться. Может, в нашей сборной через полгода вырастут звезды. Все равно участие в таких играх очень важно, футболистам национальной команды нужно играть против сильных соперников, нужно накапливать опыт, особенно новым игрокам сборной. Этот турнир уже прошлое, его нужно забыть, впереди чемпионат мира", - заключил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

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