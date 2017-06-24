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24 июня, 19:52
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18 фото
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
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24 июня, 18:00
А
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Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу португальской команды

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Новой Зеландии со счетом 4:0 в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира. Встреча группы А прошла на стадионе "Санкт-Петербург".

Мячи забили Криштиану Роналду (33-я минута, с пенальти), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80) и Нани (90). Лучшим игроком встречи по мнению болельщиков был признан Роналду.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью провел 100-й матч за национальную команду, на счету футболиста "Монако" - семь забитых мячей. Рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей и голов за команду Роналду имеет в своем активе 142 игры и 75 мячей.

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Отличившись в 75-й раз за сборную, Роналду сравнялся с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем по количеству голов в истории европейских сборных. Лучшим европейским бомбардиром в истории национальных команд остается нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш (84 мяча).

В 12 сыгранных матчах на турнирах за Кубок конфедераций сборная Новой Зеландии лишь раз сумела добиться ничьей - в 2009 году во встрече с командой Ирака (0:0). Капитан сборной Новой Зеландии 25-летний Крис Вуд забил единственный мяч команды на нынешнем турнире - в ворота Мексики (1:2). 18-летний защитник сборной Новой Зеландии Дейн Ингэм является самым молодым участником турнира. В истории Кубка конфедераций лишь один футболист выходил на поле в более юном возрасте - это Вуд, который играл на турнире 2009 года в 17 лет.

Сборная Португалии набрала семь очков и вышла в полуфинал турнира с первого места группы А благодаря лучшей разнице мячей. Со второго места в полуфинал вышла команда Мексики, в активе которой такое же количество очков (7). Завершили выступление на турнире сборные России (3) и Новой Зеландии (0).

Соперник португальцев по полуфиналу определится по итогам заключительных матчей в группе B, которые пройдут в воскресенье. Уже известно, что португальцы сыграют свой полуфинал 28 июня на "Казань-Арене", их соперником станет команда, занявшая второе место в группе В. Команда Мексики встретится 29 июня в Сочи с первой командой из группы В. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге, матч за третье место состоится в тот же день в Москве.

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