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24 июня, 19:49
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
19 фото
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
EPA/TOLGA BOZOGLU
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
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Встреча на стадионе "Казань-Арена" завершилась со счетом 1:2

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал турнира. На матче, который состоялся на "Казань-Арене", присутствовало 41 585 зрителей.

Мяч в составе россиян забил Александр Самедов (25-я минута), у мексиканцев отличились Нестор Араухо (30) и Ирвин Лосано (52), воспользовавшийся ошибкой вратаря российской команды Игоря Акинфеева, неудачно вышедшего из ворот. На 68-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник сборной России Юрий Жирков. По ходу матча арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии дважды пользовался видеопомощником: в первом случае он не стал назначать пенальти в пользу российской команды, а во втором - отменил гол, забитый мексиканским защитником Эктором Морено из офсайда. Лучшим игроком матча был признан забивший победный гол Лосано.

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Данный матч стал 14-м между сборными СССР/России и Мексики. Отечественная команда одержала в них пять побед и потерпела два поражения, семь встреч завершились вничью (все они проходили подряд, а шесть из них закончились с одинаковым счетом 0:0). Непосредственно сборная России проиграла мексиканцам впервые.

Кубок конфедераций 2017 года - девятый крупный турнир с участием сборной России. На чемпионате мира 1994, 2002, 2014 годов и чемпионате Европы 2012 года российская команда занимала третье место в группе, на чемпионатах Европы 1996, 2004 и 2016 годов - четвертое. В плей-офф сборная России смогла выйти лишь раз - на чемпионате Европы 2008 года, где достигла стадии полуфинала.

31-летний Акинфеев сравнялся по числу матчей за сборную России с защитником Василием Березуцким, их в его активе стало 101 игра. Больше встреч за национальную команду СССР/России провели только Олег Блохин (112), Виктор Онопко (113) и Сергей Игнашевич (120). Голкипер дебютировал за сборную России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3).

Сборная Мексики заняла второе место в группе А, набрав 7 очков. Португальцы, в параллельной встрече со счетом 4:0 разгромившие команду Новой Зеландии, завершили групповой этап с таким же количество очков, но в плей-офф вышли с первого места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; сборная России в группе А стала третьей (3 очка), а новозеландцы, не набравшие ни одного очка, заняли четвертое место. Мексиканская команда в полуфинале, который состоится 29 июня в Сочи, сразится с победителем группы В, а португальцы 28 июня в Казани сыграют со сборной, ставшей в группе В второй. Окончательное турнирное положение в группе В определится в воскресенье по результатам матчей Германия - Камерун и Чили - Австралия.

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