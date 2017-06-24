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24 июня, 19:53
Футболист: сборная Камеруна не сталкивалась в России с расизмом
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Полузащитник Арно Джум отметил, что он счастлив играть на Кубке конфедераций

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу не сталкивалась с проявлениями расизма во время выступления на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам рассказал полузащитник команды Арно Джум.

"Мы периодически сталкиваемся с неприятными вещами на разных турнирах, но в России ничего похожего на расизм нет. Я счастлив, что имею возможность играть на этом турнире против сильных футболистов", - сказал он.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля. Камерунцы играют в группе В с командами Германии, Чили и Австралии. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Сочи они сыграют с немцами.

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