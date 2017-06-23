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24 июня, 15:50
Семь национальных объединений дадут бесплатные концерты во время Кубка конфедераций в Сочи
Артем Коротаев/ТАСС
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По данным мэрии, в городе проживают представители около 120 национальностей, функционируют 37 национальных объединений и городской совет, куда входят представители всех нацобъединений

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Коллективы семи национальных объединений Сочи дадут бесплатные концерты во время Кубка конфедераций по футболу на шести главных площадях курорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города- курорта.

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"Творческие коллективы русского, армянского, грузинского, греческого, украинского, белорусского и адыгского национальных объединений подготовили для гостей турнира культурную программу. На шести главных площадях курорта накануне матчей они дают бесплатные концерты", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в городе проживают представители около 120 национальностей, функционируют 37 национальных объединений и городской совет, куда входят представители всех нацобъединений. Самые крупные городские диаспоры - русская, армянская, грузинская и украинская.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна, 29 июня пройдет полуфинал.

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