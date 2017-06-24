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24 июня, 13:45
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Немецкий специалист отметил, что успешное выступление сборной России на домашнем турнире может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Главный тренер действующих чемпионов мира сборной Германии по футболу Йоахим Лёв пожелал команде России пробиться в полуфинальную стадию Кубка конфедераций. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России сыграет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики в субботу в Казани. Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа при условии, что португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют с ними вничью. Немцы проведут свой третий матч в группе В в воскресенье в Сочи против сборной Камеруна. Для продолжения борьбы на турнире им будет достаточно сыграть вничью. 

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"Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать", - отметил Лёв.

"В матче против чилийцев я чувствовал, что игроки готовы хорошо, даже несмотря на тот факт, что у нас был ночной перелет в Казань. В игре против Камеруна мы будем выглядеть свежее. Некоторым игрокам я могу дать отдохнуть, это имеет смысл с учетом того, что у нас впереди могут быть еще два важных матча", - отметил он.

"Неважно, какое место сборная Германии займет в группе"

Немецкий специалист считает сборную Камеруна физически сильной командой, с которой будет трудно играть.

"Сборная Камеруна - физически сильная команда, который хорошо играет один в один, нам будет важно сыграть правильно и использовать свои шансы. Период между двумя матчами был коротким, мы имели время только для одной тренировки. Наша цель после хорошей игры против Чили - выйти в полуфинал. Не имеет значения, какое место мы займем в группе", - подчеркнул Лёв.

Перед матчем против команды Камеруна тренерский штаб сборной Германии планирует сделать акцент на обороне.

"Я говорил, что у нас молодая команда, которая может играть очень хорошо. На данный момент мы отрабатываем игру в атаке. Я не буду говорить, что конкретно мы делаем, но каждый день мы пытаемся улучшить нашу игру. До матча с Чили мы тренировали оборонительные действия, это было важно с учетом соперника", - сказал он.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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