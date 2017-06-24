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24 июня, 13:36
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыха
Артем Коротаев/ТАСС
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Если немцы займут первое место в группе, то останутся в Сочи и получат дополнительный день для подготовки

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии хотят занять первое место в своей группе Кубка конфедераций и получить дополнительный день для подготовки к полуфиналу. Об этом рассказал журналистам полузащитник сборной Германии Леон Горецка.

Сборные Германии и Камеруна проведут матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций 25 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

Он признался, что сборная Германии хотела бы провести полуфинал турнира в Сочи. "Если мы займем первое место в группе, то у нас будет дополнительный день для подготовки. Перелеты всегда влияют на восстановление. Плюс, всегда классно смотреть на море, когда обедаешь", - отметил Горецка.

"У нас будет нелегкая задача в игре против камерунцев, нам нужно быть максимально сконцентрированными, чтобы добиться результата. Что касается состава команды на предстоящую игру - это вопрос к главному тренеру. Конечно, каждый футболист хочет выходить на поле в матчах за сборную, но невозможно дать сыграть всем ребятам, которые есть у нас в составе", - отметил он.

Горецка также подтвердил, что перешел на радикальную диету для улучшения физической формы. "Да, информация о том, что я перешел на новую диету, верна. Я уже давно перешел на достаточно радикальную диету и рассказывал об этом журналистам. В этом нет ничего удивительного, я считаю, что таким образом смогу улучшить свою физическую форму", - сказал Горецка.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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