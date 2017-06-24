Мутко: российские футболисты могут победить мексиканцев, если покажут свою игру

Глава Российского футбольного союза также отметил, что команда своей игрой начала возвращать доверие болельщиков

Встреча Мексика - Россия пройдет в субботу в Казани, начало - в 18:00 мск. После двух туров у команды России в активе три очка в группе А, она на очко отстает от главных конкурентов - сборных Мексики и Португалии. Португальцы в параллельном матче в Санкт-Петербурге встречаются с аутсайдерами группы из Новой Зеландии, у которых нет очков и шансов выйти из группы. Однако поражение чемпионов Европы позволит российской команде занять второе место в группе даже в случае ничьей с мексиканцами - по регламенту турнира при равенстве очков первым критерием является разница забитых и пропущенных голов во всех матчах, которая в таком случае будет лучше у хозяев.

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу может победить команду Мексики в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций, если реализует свой потенциал и покажет свойственную себе игру. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018", президент РФС Виталий Мутко.

"От самоотдачи, реализации потенциала и желания победить зависит наш успех в матче. У нашей команды есть шансы, если она покажет свою игру, - поделился ожиданиями от встречи Мутко. - Конечно, нам не хватает таких матчей, как с португальцами (0:1). Но мы старались не тратить время перед турниром, впереди у нас хорошие матчи, планируем сыграть с лидерами мирового футбола".

Глава РФС также отметил, что команда своей игрой начала возвращать доверие болельщиков. "Мы обновили команду, у нас очень думающий, амбициозный тренер (Станислав Черчесов). Условия у команды есть, возвращается доверие болельщиков, а побеждать в футболе без них невозможно. Это футбол, ты можешь проиграть, но задача - чтобы после поражения тебе не было стыдно смотреть на трибуны", - сказал он.

"Также, конечно, дисциплина, сыгранность влияют на это. Очень важен сезон в чемпионате России, как подготовятся наши команды. У нас есть ряд травмированных игроков, которые сидят в резерве. У нас много молодых, талантливых игроков, будем надеяться, что они будут быстрее прогрессировать", - добавил он.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.