Мутко: система видеоповторов недешевая, но РФС ведет переговоры по ее приобретению

РФС попросил ФИФА оставить систему на четырех стадионах, но она будет увезена на другой турнир

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Система видеоассистентов рефери недешевая, но Российский футбольный союз (РФС) готов ее использовать и ведет переговоры по приобретению. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Мы тоже можем участвовать в эксперименте, заявку подали, она рассматривается. Мы попросили ФИФА оставить систему на четырех стадионах, плюс просил клуб "Краснодар", но эта система одна, и она будет увезена на другой турнир. Она недешевая, стоит большие деньги, но мы готовы ее применять, мы в переговорах", - заявил Мутко.

"Что касается оценки, система требует развития, потому что иногда невозможно понять, что происходит, - продолжил он. - Есть вопросы в матче Россия - Португалия, кто принимает решение? Наш тренер просил пересмотреть момент, но его не посмотрели. Мы уходим от субъективизма, но отдаем субъективизм одному человеку, который, если захочет, посмотрит".

"Есть над чем думать, но вообще система дает больше уверенности команде и объективности. Хотя некоторые эмоции два раза не переживешь", - заключил глава РФС.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.