Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, на данный момент реализовано около 550 из 730 тысяч билетов на игры турнира

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу на данный момент посетило более 237 тысяч болельщиков, реализовано около 550 тысяч билетов из 730. Промежуточные итоги турнира для журналистов подвел вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности, - рассказал он. - Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц".

"Средняя посещаемость матчей - около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков, - сообщил Мутко. - Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч".

По словам главы оргкомитета "Россия-2018", соотношение местных и приезжих болельщиков примерно одинаковое с предыдущими розыгрышами турнира - 90 на 10. На данный момент выдано около 354 тыс. паспортов болельщиков, из 26 тысяч - иностранцам; около 5 тысяч иностранцев пересекали границу страны. Выдано 67 тысяч аккредитаций.

Президент РФС рассказал, что возможностью бесплатного проезда между городами воспользовалось уже около 54 тысяч болельщиков. "Программа расширена, она дает возможность остаться на три дня в городе, в который они едут. Мы дали возможность облегчить кошелек нашим болельщикам", - пояснил он.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.