Напутствие от Мутко

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборные Мексики и России сыграют в субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций по футболу. Российская команда в случае победы выйдет в полуфинал, хотя при определенном раскладе ее может устроить и ничья.
После двух туров у команды России в активе три очка, она на очко отстает от главных конкурентов из Мексики и Португалии. Португальцы в параллельном матче в Санкт- Петербурге встречаются с аутсайдерами группы из Новой Зеландии, у которых нет очков и шансов выйти из группы. Однако поражение чемпионов Европы позволит российской команде занять второе место в группе даже в случае ничьей с мексиканцами - по регламенту турнира при равенстве очков первым критерием является разность забитых и пропущенных голов во всех матчах, которая в таком случае будет лучше у хозяев.
Однако рассчитывать на осечку португальцев не стоит, и футболисты сборной России будут настраиваться на победу над сборной Мексики. Главный тренер "ацтеков" колумбиец Хуан Карлос Осорио производит на турнире серьезную ротацию состава - в предыдущих матчах с португальцами (2:2) и новозеландцами (2:1) на поле выходили разные футболисты. Аутсайдера из Океании сборная Мексики обыграла с трудом, проиграв первый тайм, и против хозяев на поле наверняка выйдут футболисты, начинавшие турнир - этот состав латиноамериканцев можно считать основным.
Осорио в любом случае придется вносить изменения в защитную линию, где травмы получили ведущие игроки - Карлос Сальседо из итальянской "Фиорентины" и Эктор Морено, недавно подписавший контракт с итальянской "Ромой". Морено, впрочем, имеет шансы выйти на поле, хотя, по словам тренера, он не до конца готов. В низкорослой мексиканской сборной Морено является одним из самых высоких защитников, и его роль в команде трудно переоценить - к тому же он забил гол в ворота португальцев, принеся команде Мексики очень важную ничью.
Оборона - самое слабое звено сборной Мексики, которая в атаке показывает на турнире очень интересный и результативный футбол. И здесь будет шанс у сборной России, которая, впрочем, испытала серьезные проблемы с созданием голевых моментов во встрече с португальцами (0:1). Нельзя забывать и о том, что соперник команды Станислава Черчесова прекрасно проводит быстрые контратаки, пусть даже российским футболистам необходимо забивать и выигрывать.
Российская команда после поражения в среду в Москве от португальцев (0:1) перебралась в Казань. В пятницу все 23 футболиста команды провели тренировку, которую посетил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"У мексиканцев есть варианты, у нас - нет. С какой-то стороны, это даже хорошо", - отметил на пресс-конференции Станислав Черчесов.
Сборная Мексики ранее 12 раз встречалась с командами СССР и России, однако лишь одна из этих игр была официальной - на чемпионате мира 1970 года, когда на стадионе "Ацтека" в Мехико была зафиксирована нулевая ничья. Против мексиканцев свой первый матч в новейшей истории провела сборная России - 16 августа 1992 года на московском стадионе "Локомотив". Валерий Карпин и Дмитрий Попов принесли победу российской сборной, ворота которой защищал с капитанской повязкой нынешний главный тренер команды Станислав Черчесов.
В 1972 году сборные СССР и Мексики сыграли в матче олимпийского турнира в немецком Регенсбурге (4:1). Всего же отечественные футболисты лишь раз проиграли мексиканцам - в феврале 1986 года в товарищеском матче на "Ацтеке" (0:1).
Матч сборных Мексики и России пройдет на "Казань-Арене", где мексиканская команда уже сыграла на нынешнем турнире - против португальцев в стартовом матче. Ожидается, что стадион будет заполнен - на "Казань-Арену" придут около 42 тысяч болельщиков.
Главным арбитром встречи назначен Фахад Эль-Мирдаси из Саудовской Аравии. В параллельном матче на стадионе "Санкт- Петербург" сыграют сборные Новой Зеландии и Португалии.
В воскресенье завершится турнир в группе В, где встречаются команды Германии и Камеруна, а также Чили и Австралии. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня, матч за третье место и финал запланированы на 2 июля.