Напутствие от Мутко

Решающий матч группы А пройдет на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборные Мексики и России сыграют в субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций по футболу. Российская команда в случае победы выйдет в полуфинал, хотя при определенном раскладе ее может устроить и ничья.

После двух туров у команды России в активе три очка, она на очко отстает от главных конкурентов из Мексики и Португалии. Португальцы в параллельном матче в Санкт- Петербурге встречаются с аутсайдерами группы из Новой Зеландии, у которых нет очков и шансов выйти из группы. Однако поражение чемпионов Европы позволит российской команде занять второе место в группе даже в случае ничьей с мексиканцами - по регламенту турнира при равенстве очков первым критерием является разность забитых и пропущенных голов во всех матчах, которая в таком случае будет лучше у хозяев.

Однако рассчитывать на осечку португальцев не стоит, и футболисты сборной России будут настраиваться на победу над сборной Мексики. Главный тренер "ацтеков" колумбиец Хуан Карлос Осорио производит на турнире серьезную ротацию состава - в предыдущих матчах с португальцами (2:2) и новозеландцами (2:1) на поле выходили разные футболисты. Аутсайдера из Океании сборная Мексики обыграла с трудом, проиграв первый тайм, и против хозяев на поле наверняка выйдут футболисты, начинавшие турнир - этот состав латиноамериканцев можно считать основным.

Осорио в любом случае придется вносить изменения в защитную линию, где травмы получили ведущие игроки - Карлос Сальседо из итальянской "Фиорентины" и Эктор Морено, недавно подписавший контракт с итальянской "Ромой". Морено, впрочем, имеет шансы выйти на поле, хотя, по словам тренера, он не до конца готов. В низкорослой мексиканской сборной Морено является одним из самых высоких защитников, и его роль в команде трудно переоценить - к тому же он забил гол в ворота португальцев, принеся команде Мексики очень важную ничью.

Оборона - самое слабое звено сборной Мексики, которая в атаке показывает на турнире очень интересный и результативный футбол. И здесь будет шанс у сборной России, которая, впрочем, испытала серьезные проблемы с созданием голевых моментов во встрече с португальцами (0:1). Нельзя забывать и о том, что соперник команды Станислава Черчесова прекрасно проводит быстрые контратаки, пусть даже российским футболистам необходимо забивать и выигрывать.