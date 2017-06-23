Вернуться в Санкт-Петербург

Португальцам будет достаточно ничьей, а победа новозеландской команды может помочь пробиться в плей-офф российской сборной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборные Новой Зеландии и Португалии сыграют в субботу на стадионе "Санкт- Петербург" в матче Кубка конфедераций по футболу (группа А). Португальцам для выхода в полуфинал необходима ничья, при этом победа новозеландской команды может помочь пробиться в плей-офф российской сборной.

После двух туров в группе А сборные Мексики и Португалии имеют по четыре очка, три очка у сборной России, команда Новой Зеландии очков не имеет, потеряв все шансы на выход в полуфинал. Задача российской сборной - победа над мексиканцами, однако у хозяев остается шанс пробиться в полуфинал и в случае ничьей, но для этого необходимо поражение португальской сборной. По регламенту турниров, проводимых Международной федерацией футбола (ФИФА), при равенстве очков первым критерием является разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах, и сборная России, набрав по четыре очка с португальцами, опередит по этому показателю соперника.

Сборная Новой Зеландии проиграла на турнире командам России (0:2) и Мексики (1:2), причем во встрече с "ацтеками" островитяне были близки к положительному результату, ведя в счете после первого тайма. Однако после перерыва новозеландцы не справились с натиском мексиканской сборной, хотя ничья была бы очень выгодна российской команде. На последнюю встречу турнира против чемпионов Европы из Португалии футболисты из Новой Зеландии выйдут даже без теоретических шансов продолжить выступление в плей- офф.

Португальская команда после ничьей с мексиканцами (2:2) сумела победить в Москве сборную России (1:0) благодаря мячу Криштиану Роналду. В первой встрече лидер португальской сборной отметился голевым пасом. Сборная Португалии здесь неплохо играет прежде всего на контратаках, однако во встрече с новозеландцами, не исключено, подопечным Фернанду Сантуша предстоит взламывать оборону соперника.

Задача не из сложных: защитные порядки сборной Новой Зеландии в предыдущих матчах непробиваемыми не выглядели. С другой стороны, португальская команда показала достаточно надежный футбол у своих ворот во встрече со сборной России, которая не смогла нанести ни одного точного удара по воротам соперника. Учитывая серьезную турнирную мотивацию сборной Португалии и умение этой команды добиваться нужного результата, показанное еще на прошлогоднем чемпионате Европы, рассчитывать на их осечку вряд ли приходится.